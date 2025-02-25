Приехавший в отпуск военный разбил более 10 автомобилей на арендованном Ford Mustang

Военный в отпуске разбил 11 авто на арендованном Ford Mustang в Холмогоровке

Российский военнослужащий во время отпуска арендовал Ford Mustang и разбил на нем 11 автомобилей в Калининградской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Он заехал во двор жилого дома в поселке Холмогоровка днем 24 февраля и начал таранить припаркованные автомобили.

Задержать неадекватного мужчину удалось местным жителям. Baza опубликовала видео, на котором несколько мужчин пытаются открыть дверь машины, после чего водитель выходит через пассажирскую дверь и намеревается сбежать.

По предварительным данным канала, задержанным оказался 39-летний военнослужащий, приехавший в отпуск. Его имя не называется.

Мужчину передали сотрудникам военной полиции. Mustang был взят в аренду в одной из служб проката автомобилей, отмечает Baza.

В начале февраля сообщалось, что в Перми ищут участника военной операции, который приехал лечиться после осколочного ранения и пропал.

Ранее в Москве Ford Mustang влетел в остановку с людьми.