Москвичам спрогнозировали потепление

Потепление придет в Москву в середине недели, которая началась 24 февраля. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что ночные температуры воздуха в понедельник и вторник, 24 и 25 февраля, будут низкими. По ее словам, ночью 25 февраля ожидается -12°C...-14°C, днем — -2°C...-4°C. В среду, 26 февраля, температура в ночные часы составит -8°C...-10°C, в дневные — 0°C...-2°C.

«В последующие дни температура воздуха в ночные часы будет где-то в пределах -2°C...-7°C. Дневная температура — -2...+3°C. То есть февраль закончится с температурой, близкой к климатической норме или даже чуть выше нее», — сообщила Позднякова.

В четверг и пятницу, 27 и 28 февраля, температура воздуха в дневные часы будет повышаться до оттепели, заключила она.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что в Москве и Московской области на этой неделе будет сухая и солнечная погода. В ближайшие дни потеплеет, воздух прогреется до плюсовых значений.

Ранее синоптик заявил об опасности резкого похолодания, которое ждет россиян.