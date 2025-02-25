Синоптик предупредил о резком понижении температуры в азиатской части России

Вильфанд: температура в азиатской части РФ будет ниже нормы на 8-10°C к выходным

К концу недели на всей территории азиатской части России температура воздуха будет ниже нормы на 8 — 10°C. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода будет связана с затоком холодных воздушных масс из полярных регионов. Вильфанд подчеркнул, что резкое изменение погоды произойдет в центре Красноярского края, где столбики термометров опустятся на 20 градусов.

Поступление холодных воздушных масс также затронет Иркутскую область и Забайкалье.

«Минимальные температуры в Сибири будут до - 45°C, на западе Якутии - до - 42°C — - 49°C», — добавил он.

Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что потепление придет в Москву в середине недели. По ее словам, во второй половине недели температура воздуха в ночные часы будет где-то в пределах -2...-7°C, а дневная — -2...+3°C. А в четверг и пятницу, 27 и 28 февраля, температура воздуха днем будет повышаться до оттепели.

Ранее синоптик заявил об опасности резкого похолодания, которое ждет россиян.