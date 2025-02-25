Стало известно, где россияне дольше всего отдыхали зимой

Зимой россияне дольше всего провели на склонах России и во Вьетнаме

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования с декабря по февраль и рассказал, в каких российских и зарубежных городах его клиенты бронировали отели на наиболее продолжительный срок. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Первое место занял Кировск: в гостиницах этого города путешественники жили в среднем 3,8 дня, а средняя стоимость номера, которую обычно выбирали туристы, этой зимой составила 7 000 рублей в сутки. Далее с небольшой разницей следуют Домбай, где путешественники останавливались в среднем на 3,3 дня, и Шерегеш (3,2 дня). Отель рядом с горнолыжным курортом в Кемеровской области обходился в среднем в 10 000 рублей в сутки, а вот жильё на Домбае было дешевле — порядка 8 000 рублей.

В пятерку вошли еще три горнолыжных направления: Эсто-Садок (там средняя продолжительность бронирования составила 3,1 дня), Эльбрус (3,0 дня) и Архыз (2,9 дня). Из этого списка дешевле всего можно было забронировать жилье в окрестностях Эльбруса — порядка 7 000 рублей в сутки. На проживание в горах Красной Поляны россияне зимой тратили около 11 000 рублей в сутки, а на Архызе — 12 000 рублей.

Также в топ-10 российских городов, где путешественники дольше всего отдыхали этой зимой, оказались Кисловодск (продолжительность — 2,6 дня; стоимость — 8 000 рублей в сутки), Ессентуки (2,5 дня; 7 000 рублей), Южно-Сахалинск (2,4 дня; 8 000 рублей) и Калининград (2,3 дня; 8 000 рублей).

Лидером зарубежного топа стал Вьетнам: в отелях на Фукуоке россияне этой зимой останавливались в среднем на 7,5 дня. В список также попал Нячанг, с показателем 5,5 дня. Средняя стоимость жилья на обоих курортах одинакова, порядка 7 000 рублей в сутки.

Второе место занял остров Боракай на Филиппинах, где российские туристы проводили в среднем 7,0 дня, а номер в отеле бронировали примерно за 10 000 рублей в сутки.

Третью строчку занял Пхукет: там отдыхали 6,6 дня, платя в среднем 8 000 рублей в сутки. Таиланд традиционно популярен у российских туристов: в десятку также попали Паттайя (6,3 дня; 7 000 рублей в сутки) и Панган (5,7 дня; 12 000 рублей).

Почти все остальные города в топе также находятся на море: в Нуса-Дуа на Бали россияне останавливались в среднем на 6,0 дня (стоимость отеля — 10 000 рублей), в Мале на Мальдивах — на 5,4 дня (25 000 рублей), в Санье на китайском острове Хайнань — на 4,7 дня (15 000 рублей). Выбивается из этой картины только Токио; в столице Японии путешественники проводили порядка 4,2 дня, а номер в отеле стоил около 18 000 рублей в сутки.

Ранее россияне рассказали, по каким критериям выбирают отель.