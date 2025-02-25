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Профессор объяснила, почему люди не помнят события из раннего детства

Профессор Нуркова: автобиографическая память развивается с двух лет
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Люди не помнят события из раннего детства, потому что их мозг не может удержать всю хронику событий. Об этом kp.ru рассказала профессор факультета психологии МГУ Вероника Нуркова.

По ее словам, для сознания также важно, чтобы ребенок научиться говорить. В случае нормального развития автобиографическая память у него может появиться в возрасте около двух лет.

«А дальше все зависит от того, в какую среду он попадает. Например, если ребенок вырос в детдоме, то у него представление о себе как о личности формируется бедно. Мы знаем, что детдомовцы очень тяжело адаптируются к нормальной жизни. Часто говорят, что у них нет бытовых навыков. Я думаю, дело в другом: у него нет нормальной автобиографической памяти и он не может сам себя определять и строить длинные цели в жизни», — отметила Нуркова.

Она добавила, что построить хорошую автобиографическую память можно из разговоров со взрослыми, которые расскажут о детстве.

Исследователи до этого изучили, как физическая активность влияет на память у людей среднего и пожилого возраста. Известно, что спорт полезен не только для сердца, но и для мозга. Физическая активность помогает сохранить когнитивные функции и снижает риск деменции. Последние исследования показывают, что польза от занятий спортом может ощущаться не только в долгосрочной перспективе, но и сразу после тренировки — и этот эффект может длиться до 24 часов.

Ранее врач рассказал, как не спутать обратимые нарушения памяти с настоящей деменцией.

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