Врач рассказал, как не спутать обратимые нарушения памяти с настоящей деменцией

При депрессии может возникнуть псевдодеменция, при которой будут наблюдаться симптомы нейродегенеративного заболевания, рассказала «Газете.Ru» эксперт социального проекта Деменция.net, врач-психиатр Мария Штань.

Деменция — тяжелый, сложный диагноз, связанный с необратимой гибелью нейронов, утратой памяти и разрушением личности. Однако схожие симптомы не всегда указывают на этот недуг. Иногда их причиной становится временный сбой в работе организма, который можно корректировать. В таких случаях врачи говорят о псевдодеменции — состоянии, имитирующем деменцию, но имеющем обратимую природу.

«Важнейшее отличие псевдодеменции — обратимость. При деменции гибнут нейроны, при псевдодеменции страдают внимание и мотивация из-за депрессии, гормональных сбоев или стресса. Утрата нейронов здесь ни при чем. Например, у пенсионеров схожие симптомы часто возникают на фоне социальной изоляции: мозг «ленится» работать без стимулов. Яркий пример — случай 56-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на ухудшение памяти. Три года назад ей удалили матку и придатки, после чего была рекомендована заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Однако, столкнувшись с побочными эффектами, пациентка прекратила лечение. С течением времени заметила, что проблемы с памятью нарастают. Обследования показали, что причина когнитивных нарушений не в органическом поражении мозга, а в истощаемости внимания, вероятно, связанной с гормональным дисбалансом. После возобновления приема ЗГТ состояние пациентки улучшилось в течение месяца, а через полгода жалобы полностью исчезли», — объяснила врач.

Предупредить развитие псевдодеменции можно. Важна своевременная коррекция гормонального фона, социальная вовлеченность, наличие хобби, занятия волонтерством и физическая активность.

«Все это положительно влияет на нейропластичность и сохраняет когнитивные функции. И, безусловно, большое значение имеет ранняя диагностика: апатия и рассеянность — повод для немедленной консультации с врачом», — резюмирует Штань.

Ранее в России научились излечивать свищи влагалища и прямой кишки в 100% случаев.