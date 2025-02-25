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Жителю Подмосковья вынесли приговор за передачу информации Украине

В Московской области мужчину посадили на 16 лет за передачу ВСУ данных о ПВО

Жителю Московской области, который отправлял украинским кураторам данные о комплексе противовоздушной обороны (ПВО) для наведения атаки дронов, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Суд установил, что 11 апреля 2024 года мужчина был в Подольске и фотографировал расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны с фиксацией географических координат. Затем он отправил через мессенджер данные украинским кураторам для наведения БПЛА и поражения военного объекта.

Кроме того, в 2017 году осужденный привез оружие с Украины в Россию и хранил его у себя дома. Он также изготавливал боеприпас и планировал напасть на объекты гражданской инфраструктуры и транспортные пути в нескольких областях, в том числе Москву, Подмосковье, Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

В итоге Второй Западный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. рублей за террористическую деятельность и контрабанду оружия.

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