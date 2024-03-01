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В Петербурге заявили о подорожании корюшки

«Мойка78»: корюшка в Петербурге подорожала до 890-950 рублей за килограмм

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Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге у станции метро «Удельная» начали продавать корюшку, цены за килограмм рыбы достигают 890-950 рублей. Об этом сообщает «Мойка78».

При этом в апреле 2023 года килограмм корюшки можно было приобрести за 350 рублей, уточнили в издании. Это может быть связано с тем, что в тот период рыбы было много.

«Сейчас корюшку ловят в очень ограниченном количестве из-за того, на водоемах много льда, поэтому пока она продается в эксклюзивном формате», — отметили в сообщении.

Кандидат биологических наук и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков предположил, что цены на рыбу могут снизиться через полтора месяца, когда корюшку будут ловить в производственных масштабах.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков до этого заявил, что производство ценных морепродуктов (устрицы, моллюски, ежи, мидии, гребешки) в России с 2018 года выросло в пять раз, до 84 тыс. тонн. Так, например, доля отечественных устриц на местном рынке достигла 70%. Их выращивают в Азово-Черноморском бассейне или на Дальнем Востоке.

Ранее ихтиологи нашли крохотную прозрачную рыбку, ревущую громче реактивного самолета.

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