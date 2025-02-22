Названы самые вредные начинки блинов на Масленицу

Близится Масленичная неделя, многие люди будут готовить блины. О самых вредных начинках блинов, а также их полезных альтернативах, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«Среди наименее полезных вариантов — сгущенное молоко, варенье и джем. Они содержат много простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это может негативно влиять на работу поджелудочной железы и приводить к резким скачкам инсулина. Особенно важно помнить об этом людям с предрасположенностью к сахарному диабету или уже имеющим это заболевание», — предупредила Казачкова.

Также она посоветовала быть осторожнее с жирными сырами и сметаной. Такие начинки увеличивают калорийность блюда и могут привести к набору лишнего веса. Кроме того, они содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут негативно влиять на уровень холестерина в крови. Это особенно актуально для пациентов с нарушениями липидного обмена или склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Еще одна вредная начинка — шоколадная паста. Она не только высококалорийна, но и содержит большое количество сахара и трансжиров, которые могут негативно влиять на обмен веществ и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила специалист.

По ее словам, следует и с осторожностью относиться к мясным начинкам, особенно к жирным сортам мяса и колбасным изделиям. Они могут содержать большое количество насыщенных жиров и соли, что может быть вредно для сердечно-сосудистой системы и способствовать задержке жидкости в организме.

«Но не стоит отказываться от блинов совсем. Я рекомендую выбирать более полезные начинки — например, творог, яблоки или ягоды. Они содержат белок и клетчатку, которые помогают дольше чувствовать сытость. Творог богат кальцием и белком, что особенно важно для поддержания здоровья костей и мышц. Яблоки и ягоды содержат антиоксиданты и витамины, которые поддерживают общее здоровье организма», — посоветовала эндокринолог.

Также врач рассказала о некоторых менее известных, но не менее полезных начинках для блинов. Например, тыква богата бета-каротином и клетчаткой, а также низкокалорийна. Шпинат и другая зелень могут стать отличным источником железа и фолиевой кислоты. Авокадо, несмотря на высокую калорийность, содержит полезные жиры и может быть хорошим выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

«При составлении рациона важно учитывать индивидуальные особенности организма. Важно помнить, что даже самые полезные начинки не сделают блины диетическим продуктом. Поэтому мы рекомендуем употреблять их в умеренных количествах, особенно людям с избыточным весом или проблемами с обменом веществ. Лучше всего сочетать блины с полезными начинками с другими здоровыми продуктами в рамках сбалансированного рациона», — резюмировала Казачкова.

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