Учитель физкультуры спрыгнул с 15-метровой скалы, ударился о камни и не выжил

Турист из Аргентины прыгнул со скалы в воду на Гавайях и не выжил

Турист не выжил, спрыгнув с печально известной 15-метровой скалы Спиттинг-Кейв на Гавайях. Опасный прыжок попал на видео, его опубликовал таблоид Dailу Mail.

На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина взял разбег, а затем прыгнул с высокого обрыва. Через секунду он вошел в воду, но не смог выплыть на поверхность самостоятельно. Несчастный случай произошел с 28-летним Сантьяго Бордье из Аргентины, который был учителем физкультуры в школе в городе Оливос и членом местной команды по регби.

Сообщается, что друг Бордье пытался самостоятельно найти его до прибытия спасателей, но безуспешно. За несколько минут они добрались на гидроциклах до места трагедии, извлекли пострадавшего из воды и доставили его на берег, где провели сердечно-легочную реанимацию. Поначалу мужчина подавал признаки жизни, но все же травмы, полученные от удара о камни и воду, оказались фатальными. Спасти его не удалось.

Ранее россиянка упала со скалы, делая селфи в турецкой Анталье.