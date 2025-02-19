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Российского заключенного осудили за вовлечение сокамерников в ЛГБТ-движение

«Осторожно, новости»: заключенному добавили срок за вовлечение сокамерников в ЛГБТ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Заключенному из Кузбасса добавили срок за вовлечение сокамерников в ЛГБТ-движение («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о 41-летнем мужчине, отбывающем наказание в колонии в поселке Яя Кемеровской области. Его осудили за изнасилование подростка. Уже в колонии против него завели уголовное дело.

По версии ФСБ, заключенный вовлекал в деятельность движения ЛГБТ других осужденных. Суд добавил еще шесть лет срока заключенному. Это первый известный приговор в России об участии заключенного в движении ЛГБТ.

Недавно Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Канал признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Канал оштрафовали в 1 млн рублей.

В январе жителя Тулы, являющегося открытым представителем ЛГБТ, задержали за участие в указанном экстремистском движении и призывы геев к «сплочению».

Ранее российский суд запретил онлайн-магазин Shein из-за «ЛГБТ-браслетов».

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