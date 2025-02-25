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Москвич получил 11 штрафов за день за экстремистские посты

Москвич за день получил 11 штрафов за экстремистские цитаты «ВКонтакте»
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Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Москвич получил 11 административных штрафов за публикации экстремистских материалов и нацистской символики в социальной сети «ВКонтакте». Приговор вынесен Кузьминским районным судом Москвы за один день, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Материалы дела свидетельствуют о том, что публикации запрещенных изображений (свастики) и цитат экстремистского характера начались еще в 2022 году. Однако внимание сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом к деятельности пользователя привлекли только в январе текущего года, после чего было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

Суд признал мужчину виновным в девяти эпизодах распространения экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ) и двух эпизодах публичной демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП РФ). Подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

10 февраля в Нижнем Новгороде задержали 15 человек, которых подозревают в совершении преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды.

Ранее россиянка получила крупный штраф за пост с оправданием теракта.

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