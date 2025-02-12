Россиянка получила крупный штраф за пост с оправданием теракта

Жительницу Приморья оштрафовали на 320 тыс. рублей за пост о теракте в «Крокусе»

Апелляционный военный суд Приморского края оштрафовал 42-летнюю местную жительницу на 320 тысяч рублей за публикацию в публичном чате мессенджера поста с оправданием теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Соответствующий пост был опубликован в марте 2024 года. Содержимое поста не приводится, известно лишь, что в нем содержалось оправдание идеологии и практики терроризма.

Женщине также запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением информации и администрированием сайтов с использованием интернета на два года.

Приговор вступил в законную силу.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти человек.

Ранее владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим по делу о теракте.