В РФ задержали 15 человек, подозреваемых в совершении преступлений по мотивам расовой вражды

В Нижнем Новгороде задержали 15 человек за экстремистские преступления

В Нижнем Новгороде задержали группу граждан, которые подозреваются в совершении преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 2-го отдела ГУПЭ МВД России, ЦПЭ, ЦКС и ЭКЦ областного главка установили 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора», — сказала представитель ведомства.

Волк добавила, что все 15 человек были доставлены в правоохранительные органы.

5 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о «более дерзком» проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России. Он подчеркнул, что эта представляет серьезную угрозу обществу.

По словам главы СК, зафиксированы 253 случая таких преступлений.

Ранее появилось видео с признаниями женщин, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ.