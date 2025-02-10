Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ задержали 15 человек, подозреваемых в совершении преступлений по мотивам расовой вражды

В Нижнем Новгороде задержали 15 человек за экстремистские преступления
close
Global Look Press

В Нижнем Новгороде задержали группу граждан, которые подозреваются в совершении преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 2-го отдела ГУПЭ МВД России, ЦПЭ, ЦКС и ЭКЦ областного главка установили 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора», — сказала представитель ведомства.

Волк добавила, что все 15 человек были доставлены в правоохранительные органы.

5 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о «более дерзком» проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России. Он подчеркнул, что эта представляет серьезную угрозу обществу.

По словам главы СК, зафиксированы 253 случая таких преступлений.

Ранее появилось видео с признаниями женщин, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами