В США железнодорожный мост рухнул во время движения поезда

Мост в Орегоне обрушился при движении грузового поезда, один вагон упал в реку

Мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения грузового поезда, один вагон упал в реку. Об этом сообщил телеканал KPTV со ссылкой на железнодорожную компанию Portland & Western Railroad (PNWR).

Инцидент произошел около полудня 4 декабря недалеко от парка Эвери в Корваллисе.

Представитель PNWR подтвердил телеканалу, что поезд из 19 вагонов с азотным удобрением карбамидом (мочевина) пересекал железнодорожный мост, когда он разрушился. Причины пока неизвестны.

Местных жителей попросили избегать места происшествия и не заходить в реку, поскольку в воду мог попасть карбамид.

В конце декабря автомобильный мост обрушился на трассе между бразильскими штатами Токантинс и Мараньян. Бразильские СМИ сообщали, что вместе с конструкцией моста упали три грузовика.

Ранее во Вьетнаме обрушился мост с людьми и машинами.