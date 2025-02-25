В Москве арестовали бывшего главу протезно-ортопедического предприятия

Бывший гендиректор московского протезно-ортопедического предприятия Бидзин Хубутия взят под стражу Тверским судом Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил: ходатайство органов предварительного расследования в отношении Б. Н. Хубутии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу — удовлетворить», — говорится в материалах дела

Помимо Хубутии, арестован и второй фигурант дела, Олег Ващенко. Третий участник, представитель венгерской компании Sendix Consulting Kft Роман Бобылин, помещен под домашний арест. Все они обвиняются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело возбуждено ГУ МВД по Москве.

Согласно материалам дела, московское предприятие заключило контракт с Sendix Consulting Kft на поставку роботизированных комплексов для производства протезно-ортопедических изделий, перечислив венгерской компании €685 тыс. Однако, сославшись на экспортные санкции, Sendix Consulting Kft, путем заключения дополнительного соглашения, перенаправила контракт на турецкую фирму, также получившую финансирование.

Следствие квалифицирует эти действия как мошенничество. Задержание Хубутии, Ващенко и Бобылина ранее подтверждали источники в правоохранительных органах.

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