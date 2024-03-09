Дочь пассажирки пропавшего 10 лет назад самолета призвала продолжить поиски

Дочь пассажирки пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines Грейс Нейтан призвала власти Малайзии продолжить поиски пропавшего 10 лет назад авиалайнера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Моя самая большая надежда в том, что поиски продолжатся. Я верю, что они продолжатся. Я просто надеюсь, что они скоро начнутся», — сказала Нейтан, чья мать отправилась на рейсе MH370 в Китай 10 лет назад.

По ее мнению, новые поиски MH370 потребуют колоссальных усилий. Нейтан также надеется, что специализированные частные компании смогут упростить поиск самолета для малазийских властей с финансовой точки зрения. По ее словам, компании, имеющие возможности поиска объектов на большой глубине, могут предложить властям условия, при которых их работа будет оплачена лишь в случае, если им удастся найти самолет.

close 100% Andrew Heneen и Athit Perawongmetha/Reuters

До этого агентство Reuters сообщало, что власти Малайзии высказали идею о возобновлении расследования исчезновения рейса MH370. Так, премьер-министр страны Анвар Ибрагим отметил, что его страна готова возобновить расследование, если в деле появятся новые детали.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Вероятно, самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

По установленным данным, погода в районе исчезновения была хорошей, самолет управлялся опытными летчиками. Капитан — 53-летний подданный Малайзии Захари Ахмад Шах — работал в MAS с 1981 года, его налет достиг почти 18,5 тысячи часов, 27-летний второй пилот Фарик Аб Намид налетал почти три тыс. часов. Самолет прошел полную проверку всего за десять дней до этого рейса.

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