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В Ленобласти пенсионерка перепутала краны в душе и попала в реанимацию

«78.ru»: в Ленобласти пенсионерка обварилась, принимая душ
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Depositphotos

В Лужском районе Ленинградской области пожилая женщина попала в больницу с ожогами, обварившись кипятком в душе. Об этом сообщает «78.ru».

73-летнюю жительницу Луги госпитализировали в тяжелом состоянии с термическим ожогом туловища. По словам ее мужа, накануне она принимала душ и перепутала горячую воду с холодной. Пострадавшая находится в отделении реанимации.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге пенсионер помыл руки и попал в реанимацию. Скорую помощь родственнику вызвал внук, который приехал навестить деда. Выяснилось, что 91-летний мужчина пошел мыться и обварился кипятком.

Похожий случай произошел в Липецке, 58-летняя женщина пошла в душ, в какой-то момент в ванной заклинило кран с водой, из него пошел кипяток. Липчанка получила сильные ожоги, пострадавшую пришлось госпитализировать в отделение реанимации, где у нее диагностировали более 20% ожогов тела.

Ранее петербургская пенсионерка попала в ожоговую реанимацию после прорыва трубы с кипятком.

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