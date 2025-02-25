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Британия обсудит возможность присоединения РФ к G7

Британия может обсудить с союзниками возможность присоединения России к G7
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Заместитель министра внутренних дел Великобритании Дэн Джарвис заявил, что Лондон не исключает возможности восстановления России в составе «Большой семерки» (G7), что может привести к возрождению формата «Большой восьмерки» (G8). Об этом политик сказал в интервью радиостанции Times Radio.

Джарвис добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с международными партнерами Великобритании, и его рассмотрение предполагается после завершения военного конфликта на Украине. Он указал, что премьер-министр Риши Сунак планирует обсудить данную тему на встрече с президентом США 27 февраля.

«Это тема, которая будет обсуждаться с международными союзниками. Это также вопрос, который, без сомнения, будет рассматриваться тогда, когда конфликт на Украине будет завершен», — сказал он.

Отмечается, что Сунак, как и президент Франции Эммануэль Макрон, будет настаивать на участии Украины в любых будущих переговорах по урегулированию конфликта.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны «Большой семерки» не будут сотрудничать с Россией в рамках G7.

«Сотрудничества с Россией в рамках G7 не будет, пока сохраняется текущий курс Москвы», — сказала она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмерки» (G8) с участием России.

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