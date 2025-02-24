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США и члены «Большой семерки» не могут найти компромисс по заявлению на тему Украины

Bloomberg: США угрожают отозвать поддержку всего заявления G7 по Украине
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Claudia Greco/Reuters

США могут отозвать поддержку всего заявления «Большой семерки» (G7) по Украине, а не только отдельных формулировок. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Дипломаты пытаются найти компромисс с прошлой недели после того, как США выступили против включения осуждающей Москву формулировки. Вашингтон также не согласился с призывом к ужесточению энергетических санкций, чтобы заставить РФ вести переговоры о мире.

По словам источников агентства, теперь США пригрозили отозвать поддержку заявления G7. При этом они отметили, что обсуждения продолжаются и окончательное решение по соглашению все еще может быть найдено. Представитель Белого дома сообщил, что вскоре состоится встреча, на которой будет обсуждаться общая цель — прекращение российско-украинского конфликта.

20 февраля газета Financial Times писала, что США выступили против формулировки «агрессор» в отношении России в коммюнике «Большой семерки», посвященном третьей годовщине начала военной операции на Украине.

Ранее британский премьер заявил, что G7 должна пойти на риск в связи с санкциями против РФ.

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