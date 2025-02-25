В Москве сотрудник театра оспорил увольнение за отсутствие справки о судимости

Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко проиграл судебное дело бывшему сотруднику, уволенному за отсутствие справки о несудимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов дела, мужчина работал в театре с 2017 года, занимая должности машиниста сцены, мастера участка и занимая руководящие позиции в профсоюзе.

В ходе кадрового аудита в сентябре 2024 года было выявлено отсутствие справки о несудимости. Проверка в МВД показала, что работник ранее был осужден за мошенничество в особо крупном размере и отбывал наказание в колонии строгого режима. Срок погашения судимости истекает лишь в марте 2027 года.

Театр уволил сотрудника, указав в уведомлении о расторжении трудового договора отсутствие подходящей должности с учетом его квалификации и судимости. Позже он сотрудник обратился в Тверской суд Москвы, утверждая, что при приеме на работу справка о несудимости не запрашивалась, а о наличии судимости он работодателя не скрывал.

Суд признал увольнение незаконным, указав, что театр ссылался на состояние здоровья работника, а не на нарушение Трудового кодекса РФ при заключении трудового договора, что является основанием для увольнения. Суд подчеркнул, что сам трудовой договор был заключен с нарушениями со стороны работодателя.

Решение суда обязывает театр восстановить мужчину в должности мастера участка, выплатить ему средний заработок за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Решение суда по восстановлению на работе и выплате зарплаты за три месяца после увольнения подлежит немедленному исполнению.

Театр уже подал апелляцию.

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