В Санкт-Петербурге обнаружили стеклоомыватель с опасной дозой метанола

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по результатам проверки продаваемых в городе стеклоомывающих жидкостей выявило многократные превышения норм содержания метанола. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что в образцах продукции трех производителей содержание опасной для жизни жидкости превысило нормы в несколько сотен раз.

В Роспотребнадзоре добавили, что по указанным в документах адресам деятельность компаний-производителей не осуществлялась.

Продавцам были выписаны предписания об изъятии и уничтожении продукции, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в России за год стеклоомывающая жидкость для автомобилей подорожала на 13%.

Рост стоимости незамерзайки аналитики связали с повышением цен на изопропиловый спирт, который используется при производстве жидкости вместо запрещенного метанола.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что незамерзающая жидкость на основе метанола лучше всего подходит для использования в бачке стеклоомывателя автомобиля в зимнее время.

Ранее автоэксперт Никита Родионов назвал три типа омываек, которые портят форсунки автомобиля.