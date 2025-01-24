Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге обнаружили стеклоомыватель с опасной дозой метанола

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга обнаружил опасные стеклоомывающие жидкости
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по результатам проверки продаваемых в городе стеклоомывающих жидкостей выявило многократные превышения норм содержания метанола. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что в образцах продукции трех производителей содержание опасной для жизни жидкости превысило нормы в несколько сотен раз.

В Роспотребнадзоре добавили, что по указанным в документах адресам деятельность компаний-производителей не осуществлялась.

Продавцам были выписаны предписания об изъятии и уничтожении продукции, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в России за год стеклоомывающая жидкость для автомобилей подорожала на 13%.

Рост стоимости незамерзайки аналитики связали с повышением цен на изопропиловый спирт, который используется при производстве жидкости вместо запрещенного метанола.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что незамерзающая жидкость на основе метанола лучше всего подходит для использования в бачке стеклоомывателя автомобиля в зимнее время.

Ранее автоэксперт Никита Родионов назвал три типа омываек, которые портят форсунки автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами