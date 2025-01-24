Россияне полюбили коричневые автомобили

В минувшем году наибольшая доля продаж пришлась на автомобили белого, черного и серого цветов — им принадлежит почти две трети от всех продаж в сервисе (65%), как и в позапрошлом году (68%). Это показало исследование СберАвто, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Белый цвет остается наиболее распространенным (28% в 2024 году; 31% — в 2023). Черные автомобили также сохраняют популярность (22%; 21% в 2023-м), особенно в премиальном сегменте, серым же оттенкам принадлежит доля в 15% (16% в 2023-м).

Среди более ярких цветов наиболее распространенными стали синий (7% — темно-синий, но при этом всего 1% — светло-синий), коричневый (7%), красный (5%) и зеленый (2%). Эти оттенки особенно востребованы в сегменте компактных автомобилей и кроссоверов. Оранжевые, желтые и фиолетовые машины встречаются заметно реже (каждой из категорий принадлежит менее 1%). Наибольший прирост интереса наблюдается к автомобилям коричневых оттенков: их доля выросла почти вдвое по сравнению с 2023-м. А вот зеленый цвет второй год подряд показывает спад: за последние три года доля таких автомобилей упала втрое.

Некоторые модели автомобилей покупают в определенных цветах заметно чаще других. Например, среди LADA Granta и Hyundai Solaris чаще всего встречаются белые варианты. LADA Niva, известная как машина для бездорожья, традиционно популярна в зеленом цвете. Среди автомобилей китайских брендов доминируют белые и серые оттенки, но также встречаются красные и синие варианты, особенно у моделей Omoda и Chery. В 2023 году автомобили синего цвета проще всего было найти именно среди предложений по OMODA C5, а в 2024-м одним из самых популярных в этом оттенке стал Geely Monjaro.

Доля транспортных средств нестандартных цветов (не белых, черных или серых) выросла на 2% по сравнению с 2023 годом. Наиболее востребованные яркие расцветки можно встретить у моделей Nissan Qashqai (красные автомобили), LADA Vesta (оранжевые оттенки), Renault Sandero (бежевые автомобили) и Nissan Juke (фиолетовые модели). А для Geely синий цвет оказался наиболее востребованным в целом по бренду — все благодаря популярности Geely Monjaro в этой расцветке.

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