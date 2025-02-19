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В Амурской области полицейский и двое его друзей избили и похитили мужчину ради денег

В Благовещенске экс-полицейский получил срок за то, что избил и ограбил мужчину
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Прокуратура Амурской области

В Благовещенске вынесли приговоры троим грабителям, один из которых на момент совершения преступления был действующим сотрудником правоохранительных органов. Мужчины похитили и избили прохожего, требуя перевести им деньги, сообщает прокуратура Амурской области.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Приятели увидели на улице молодого человека и начали преследовать его, якобы решив, что он занимается распространением наркотиков. Каждый из хулиганов нанес потерпевшему удары по голове и телу, после чего жертву усадили в автомобиль и возили по улицам города. Злоумышленники потребовали, чтобы мужчина перевел свои сбережения на счет их знакомого, и он был вынужден это сделать.

Одним из нападавших оказался новоявленный сотрудник правоохранительных органов, а двое его подельников, как ввыяснилось, уже были судимы. Когда пострадавший обратился к окружающим за помощью, полицейский продемонстрировал гражданам свое служебное удостоверение и солгал, заявив, что человек, попавший к нему в руки, является преступником.

Представителя власти осудили за грабеж и превышение полномочий с применением, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан. Суд приговорил его к пяти годам колонии и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Один из его сообщников с учетом неотбытого наказания за предыдущие преступления получил пять лет лишения свободы, другой — наказание в виде трех лет и двух месяцев колонии общего режима.

Ранее житель Башкирии обвинил полицейских в пытках.

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