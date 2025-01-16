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Бывшего главу района Дагестана заподозрили в мошенничестве

Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Экс-глава Дахадаевского района Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в 2015–2016 годах подозреваемый переоформил право аренды на подконтрольное ему юридическое лицо ООО «Лоза» на четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, которые были в собственности республики.

Участки общей площадью 1916 га находятся на территории Дербентского и Каякентского районов. Их общая стоимость составляет более 164 млн рублей.

Против экс-главы района завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Накануне Волгоградский центральный районный суд принял решение об аресте заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина в связи с делом о коррупции. Согласно данным агентства, чиновника подозревают в получении взятки от подрядной организации, занимающейся благоустройством площади Павших Борцов в поселке Городище. Проект не был выполнен в установленные сроки.

Ранее начальника отдела полиции в Петербурге задержали по подозрению во взятке.

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