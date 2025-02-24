Возлюбленный девушки, бросившей младенца в унитаз в Турции, назвал приговор справедливым

Бывший молодой человек россиянки, выкинувшей младенца в унитаз в аэропорту Турции, прокомментировал решение суда по делу. Его слова приводит ИА Регнум.

19-летний юноша назвал срок в 15 лет для экс-возлюбленной Екатерины Бурнашкиной «абсолютно справедливым наказанием».

«Мне ее совершенно не жалко! Она это заслужила! Все, что я могу сказать Кате сейчас — это пожелать ей удачи», – поделился молодой человек.

По его словам, он остался в нормальных отношениях с родителями девушки, и, если это будет уместно, готов встретиться с ними и поддержать. Отношения с Бурнашкиной он называет «прошлой жизнью» и не хочет возвращаться к этому.

Бывшую девушку юноши приговорили к тюремному сроку после инцидента, произошедшего в октябре прошлого года. 18-летняя туристка родила в туалете аэропорта и бросила младенца в унитаз. При этом девушка хотела сбежать в Россию, но ребенка нашли и не дали ей покинуть Турцию.

Девочка уже получила российское гражданство, ее вернут на Родину матери.

Ранее в Петербурге младенец попал в реанимацию после купания в ванной с матерью.