Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге младенец попал в реанимацию после купания в ванной с матерью

В Петербурге четырехмесячный ребенок попал в больницу после утопления в ванне
close
Freepik.com

В Санкт-Петербурге врачи спасают ребенка, который едва не утонул во время домашнего купания, сообщает «Фонтанка».

Несчастный случай произошел 19 февраля в квартире на Гладышевском проспекте. Накануне вечером мать четырехмесячного мальчика купала его в ванне, но ненадолго отошла за полотенцем, оставив сына на надувном матрасе, а когда вернулась увидела страшную картину.

Ребенок лежал лицом в воде и не двигался, привести его в чувство женщина не смогла и вызвала скорую. Пострадавшего от утопления доставили в детскую больницу им. К.А. Раухфуса и поместили в реанимацию.

Пока малыш остается в тяжелом состоянии, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее мать под наркотиками едва не раздавила младенца в петербургской больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами