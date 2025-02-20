В Петербурге младенец попал в реанимацию после купания в ванной с матерью

В Петербурге четырехмесячный ребенок попал в больницу после утопления в ванне

В Санкт-Петербурге врачи спасают ребенка, который едва не утонул во время домашнего купания, сообщает «Фонтанка».

Несчастный случай произошел 19 февраля в квартире на Гладышевском проспекте. Накануне вечером мать четырехмесячного мальчика купала его в ванне, но ненадолго отошла за полотенцем, оставив сына на надувном матрасе, а когда вернулась увидела страшную картину.

Ребенок лежал лицом в воде и не двигался, привести его в чувство женщина не смогла и вызвала скорую. Пострадавшего от утопления доставили в детскую больницу им. К.А. Раухфуса и поместили в реанимацию.

Пока малыш остается в тяжелом состоянии, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее мать под наркотиками едва не раздавила младенца в петербургской больнице.