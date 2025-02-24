Екатеринбурженке, избившей годовалого сына, грозит срок до 10 лет

В Екатеринбурге женщина стала фигуранткой дела после избиения своего ребенка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на старшего помощника регионального СК Александра Шульгу.

В действиях россиянки усмотрели признаки умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В рамках закона за это предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Сейчас мать пострадавшего допрашивают.

Инцидент произошел в районе Эльмаш. По данным местных СМИ, беременная мать и отец пострадавшего поссорились, после конфликта сын заплакал, и екатеринбурженка ударила его.

Медиков семья вызвала только спустя несколько дней. У годовалого мальчика диагностировали закрытый перелом черепа.

Известно, что у женщины всего трое детей, она беременна четвертым. Ранее она привлекалась к ответственности за распространение наркотиков. Правоохранители предполагают, что возлюбленный женщины мог бить ее, поэтому проверят и его.

Ранее россиянка, оставившая дочь в туалете аэропорта Антальи, получила 15 лет тюрьмы.