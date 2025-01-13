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Россиянин получил пулю в пах, поссорившись с соседом

«78.ru»: в Петербурге мужчина получил ранение в пах во время ссоры с соседом
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Shutterstock

В Красносельском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования молодого мужчины, в пострадавшего выстрелил сосед в ходе ссоры. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 12 января, двое жителей Петербурга устроили ссору. В ходе конфликта сосед выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия.

Пострадавший получил тяжелые травмы, у него диагностированы повреждение подвздошной артерии и перелом правого бедра со смещением, состояние 30-летнего петербуржца оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина выстрелил соседу в глаз из газового пистолета. 53-летнего пострадавший поссорился с соседом. Мирным путем конфликт решить не удалось, и его знакомый выстрелил в него из газового пистолета. В итоге мужчину доставили в больницу, ему диагностировали ожог глаз. 36-летний нападавший в беседе с правоохранителями заявил, что использовал аэрозольный пистолет исключительно для самообороны. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее россиянин выстрелил в соседа по коммунальной квартире из ружья.

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