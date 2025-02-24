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Стало известно, сколько человек получили помощь Российского Красного Креста с начала СВО

Красный Крест: с начала украинского конфликта помощь получили 1,7 млн человек
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Российский Красный Крест

Более 1,7 миллиона человек, пострадавших от украинского конфликта за три года, получили помощь от Российского Красного Креста (РКК). Статистику опубликовали в официальном Telegram-канале организации.

В РКК уточнили, что за это время оказали помощь на сумму около 3,5 млрд рублей, все это — пожертвования. В организации рассказали, что еще с начала кризиса поставили задачу создать систему долгосрочной, всесторонней поддержки для тех, кто оказался в сложном положении.

По подсчетам Красного Креста, за это время 160 тысяч человек получили материальные выплаты в размере от 5000 до 15000 рублей, также 141 тысяче человек выдали ваучеры в продуктовые магазины, аптеки и магазины одежды.

«С февраля 2022 года 792 тысячи человек получили гуманитарную помощь от Российского Красного Креста. Психосоциальная поддержка стала одним из важнейших направлений нашей работы — за три года ее получили 368 тысяч человек», — говорится в сообщении организации.

До этого в Международном комитете Красного Креста рассказали, что число разыскиваемых в связи с украинским конфликтом, выросло до 50 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ЕС не смог согласовать новый пакет военной помощи Украине на 2025 год.

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