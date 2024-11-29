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Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ

В суд поступила жалоба на приговор продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба от защиты продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) на его заочный приговор за распространение недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что в середине октября Басманный суд вынес заочный приговор, согласно которому продюсер получил 8,5 лет колонии общего режима.

Роднянского обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Роднянский был заочно арестован в мае 2023 года.

Минюст признал Роднянского иноагентом в октябре 2022 года. Медиаменеджер был создателем телеканала «1+1», а также возглавлял корпорацию «СТС Медиа». Он работал продюсером фильмов «9-я рота» (2005), «Питер FM» (2006), «Обитаемый остров» (2008 год), а также фильмов Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015) и «Нелюбовь» (2017 год).

Ранее Роднянский заявил об отказе от съемок фильмов на русском языке.

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