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В Туле женщина провалилась под лед и утонула, спасая свою собаку

В Туле женщина утонула, пытаясь спасти свою провалившуюся под лед собаку
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Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Туле женщина провалилась под лед и не выжила. Об этом 16 февраля сообщили в МЧС Тульской области.

Несчастный случай произошел на реке Упа в тульском микрорайоне Левобережный. 34-летняя местная жительница гуляла с собакой в районе Уютного проезда. В какой-то момент ее питомец выбежал на лед и провалился.

Хозяйка бросилась спасать животное, но тоже упала в ледяную воду и не смогла выбраться на поверхность.

До этого промышленный альпинист разбился, сорвавшись с крыши в российском регионе. Он занимался очисткой кровли трехэтажного дома от снега и наледи. По версии следствия, мужчина упал из-за нарушения правил безопасности при выполнении работ.

Ранее в Великобритании женщина получила сильные ожоги и провела три месяца в коме после того, как бросилась в огонь, чтобы спасти собак.

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