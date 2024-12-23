В Петербурге мужчина спас провалившегося в полынью ребенка

В Петербурге ребенок угодил в полынью на реке Сосновке

В Красносельском районе Петербурга мужчина вытащил из ледяной воды тонувшего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на реке Сосновке, мужчина занимался эвакуацией припаркованного автомобиля, когда услышал детские крики. Он бросился на помощь и увидел, что недалеко от берега реки под воду ушел ребенок.

Петербуржец подполз к мальчику по тонкому льду и сумел вытащить его на сушу. Местные жители проводили мальчика домой. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Чебоксарах шестилетняя девочка провалилась в колодец с водой.