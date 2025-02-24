В Екатеринбурге студентов отправили на дистант из-за вспышки ветрянки

Для студентов Уральского государственного медицинского университета продлили дистанционную форму обучения из-за вспышки ветряной оспы. Большинство из заразившихся — иностранцы, передает ЕАН со ссылкой на источник в вузовской среде.

Заболели студенты, которые проживают в университетском общежитии. Предполагалось, что к 10 февраля обучение вернут к обычному режиму, однако затем дистант продлили уже в третий раз.

На данный момент нет подтвержденной информации, связан ли перевод учащихся на дистанционное обучение с тем, что выявлены новые случаи заболевания, ожидается комментарий представителей вуза.

Напомним, о массовом заражении ветрянкой учащихся УГМУ стало известно в конце января. Уточнялось, что речь идет о студентах, приехавших из Индии. По этому факту организовали эпидрасследование и комплекс мероприятий, направленных на предотвращение рисков распространения заболевания. За всеми заразившимися установили медицинский контроль.

Ранее врач раскрыла, можно ли повторно заболеть ветрянкой.