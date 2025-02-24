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Суд продлил арест журналистке Кеворковой по делу об оправдании терроризма

Военный суд продлил до 10 мая срок ареста журналистке Кеворковой
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«АлифТВ»/YouTube

Второй западный окружной военный суд продлил до 10 мая срок ареста журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.

«Суд продлил срок содержания под стражей до 10 мая», — сказал он.

В мае 2024 года Басманный суд Москвы арестовал 65-летнюю журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.

По информации «Известий», в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность «Движения Талибан». Ее также обвиняют в связях с террористами. За журналистку поручались правозащитница Ева Меркачёва, юрист Екатерина Гордон, главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова.

Спецподразделение МВД и следователи пришли с обыском в квартиру женщины утром 6 мая. В ее квартире обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Журналистка свою вину не признает.

Кеворкова окончила исторический факультет МГУ, специализировалась на Ближнем Востоке и религии. Работала репортером в Афганистане, Иране, Турции, Сирии, секторе Газа и на Северном Кавказе.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу журналистки Кеворковой.

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