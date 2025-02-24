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В Ставрополье школьников перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

Владимиров: с 25 февраля переводим школьников на дистанционку из-за снегопада
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Ставропольском крае с 25 февраля все школьники переводятся на дистанционное обучение, а детсады будут работать в дежурном режиме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, в Ставрополье продолжаются сильные снегопады, а синоптики прогнозируют морозы и сильный ветер. Такая погода может продлиться до конца рабочей недели. В связи с этим решено перевести школьников на дистанционку, а детские сады — на дежурный режим работы, заявил Владимиров.

«Это позволит детям, чтобы не возникло пандемии, сохранить здоровье, а местные дороги очистить от снега», — написал губернатор.

В конце января на Сахалине свыше 50 тысяч школьников из 94 школ перевели на удаленное обучение из-за сильного снега и метели. Местные власти объяснили, что такая мера необходима для безопасности детей. Отмечалось, что дистанционный формат обучения продлится до тех пор, пока не улучшатся погодные условия, детские сады при этом будут работать в обычном режиме.

Ранее несколько университетов Владивостока отменили занятия из-за погодных условий.

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