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Оперуполномоченного по особо важным делам МВД обвинили в посредничестве во взятке

Оперуполномоченный по особым делам МВД Китасов обвиняется в посредничестве во взятке
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Оперуполномоченный по особо важным делам 10 отдела управления «Р» ГУЭБиПК МВД России Павел Китасов обвиняется в посредничестве при передаче взятки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Отмечается, что речь идет о взятке в особо крупном размере, заведено уголовное дело.

«Настоящее уголовное дело возбуждено 04.12.2024 отделом по расследованию преступлений в отношении Китасова Павла Анатольевича и неустановленных лиц», — отмечается в материале.

Недавно в Екатеринбурге арестовали главу отдела полиции по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

17 февраля сообщалось о задержании в Твери одного из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД по подозрению в получении взятки. В отношении В. Кузьмичева возбудили уголовное дело. По данным правоохранительных органов, он получил 1,5 млн рублей в качестве взятки «за общее покровительство в коммерческой деятельности тверской фирмы».

Ранее главный свердловский борец с коррупцией признался в получении взятки в 200 млн рублей.

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