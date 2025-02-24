Депутат Госдумы назвал принятое президентом решение о проведении СВО единственно верным

Принятое верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ Владимиром Путиным решение о проведении специальной военной операции в феврале 2022 года было единственно верным. Об этом в своем Теlegram-канале заявил депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что Россия имеет право на защиту своего суверенитета, языка и традиционных ценностей.

Он подчеркнул, что российские военные сражаются в зоне СВО, защищая суверенитет и свободу Родины.

По мнению Романова, за три года проведения спецоперации «изменилось прошлое, настоящее и будущее не только нашей Родины, но и всего мира».

«Три года мы трудимся для нашей общей Победы. В этот срок добровольцами на фронт отправились тысячи россиян. Ради общей цели переплелись миллионы судеб, в историю Отечества вместились миллионы личных историй. Победа, которую мы ждем, стала значительно ближе», — написал депутат.

Он добавил, что за три года Россия приняла тысячи беженцев с Украины, Санкт-Петербург оказывает масштабную помощь городу-побратиму Мариуполю.

В каждом петербургском районе и муниципалитете ведется волонтерская работа в пользу фронта, петербуржцы участвуют в сборе гуманитарной помощи для армии и для жителей новых российских регионов, изготавливают защитные сети для передовой, оказывают помощь семьям героев, поднимают боевой дух бойцов, организовывая различные детские акции вроде проекта «Письмо солдату», уточнил депутат.

Также парламентарий напомнил, что в этом году годовщина начала СВО отмечается в год 80-летия Великой Победы, а 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.