В Томском техникуме произошла стрельба

В Томском политехническом техникуме произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

По данным источника, в понедельник около 15:20 по местному времени (11:20 мск) на улице Смирнова неизвестные выстрелили по окнам в главном корпусе учебного заведения. Пострадавших нет. На место прибыли сотрудники Росгвардии и МВД.

МВД сообщило, что сотрудниками полиции установлены двое участников инцидента. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

24 февраля сообщалось, что школы Екатеринбурга массово получают сообщения о готовящихся терактах, в социальных сетях тем временем распространились кадры стрельбы, которая якобы произошла в одном из учреждений. На опубликованном ролике видны фигуры бегающих в разные стороны напуганных людей и мебель, похожая на школьную. В пресс-службе городской администрации заявили, что видео фейковое, но охрана в детских организациях в целях предосторожности усилена.

Ранее в Махачкале пассажир такси расстрелял знакомого спортсмена из двух пистолетов.