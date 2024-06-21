Россиянин выпил сырое козье молоко и заразился клещевым энцефалитом

В Калининградской области мужчина заразился клещевым энцефалитом, выпив козье молоко. Об этом со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщает Klops.ru.

По информации издания, в регионе зафиксировали случай заражения клещевым вирусным энцефалитом. Во время эпидемиологического расследования удалось установить, что мужчина, вероятно, заболел после употребления сырого козьего молока.

До этого россиянка заразилась вирусным клещевым энцефалитом, работая в огороде. Она попала в больницу после укуса клеща и провела в реанимации полмесяца. Женщина призналась, что не делала прививку от инфекции, так как недооценивала последствия болезни.

Ранее россиянам назвали способы, которые помогут защититься от клещей в лесу.