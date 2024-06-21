Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин выпил сырое козье молоко и заразился клещевым энцефалитом

В Калининградской области мужчина выпил молоко и заразился клещевым энцефалитом

close
100%
Shutterstock

В Калининградской области мужчина заразился клещевым энцефалитом, выпив козье молоко. Об этом со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщает Klops.ru.

По информации издания, в регионе зафиксировали случай заражения клещевым вирусным энцефалитом. Во время эпидемиологического расследования удалось установить, что мужчина, вероятно, заболел после употребления сырого козьего молока.

До этого россиянка заразилась вирусным клещевым энцефалитом, работая в огороде. Она попала в больницу после укуса клеща и провела в реанимации полмесяца. Женщина призналась, что не делала прививку от инфекции, так как недооценивала последствия болезни.

Ранее россиянам назвали способы, которые помогут защититься от клещей в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами