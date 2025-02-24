Палеонтолог обнаружил на острове Уайт след динозавра возрастом 127 миллионов лет

В Великобритании мужчина обнаружил след динозавра возрастом 127 миллионов лет, пишет Good News Network.

На острове Уайт в Великобритании после сильного ливня был обнаружен огромный след динозавра, возраст которого оценивается в 127 миллионов лет. Трехпалый отпечаток, длина которого составляет около метра, заметил 23-летний гид по окаменелостям Джо Томпсон во время прогулки по пляжу Шепердс-Чайн. По словам Джо, след стал виден после того, как штормы смыли с пляжа слой гальки, обнажив древнюю глину.

«Я шел час или два и ничего не находил, поэтому был немного расстроен. Но потом я посмотрел вниз и увидел один из пальцев на глине. Когда я начал очищать участок, то обнаружил довольно большой след игуанодона», — рассказал молодой палеонтолог.

Игуанодон — крупный травоядный динозавр, который мог достигать десяти метров в длину и весить более четырех тонн. Эти животные жили группами по 20–30 особей, передвигались на четырех ногах, но при необходимости могли бегать на двух.

«Игуанодоны были довольно распространены, но найти такой хорошо сохранившийся след — это большая удача», — отметил Джо.

Ранее палеонтологи раскрыли тайну эволюции гигантских динозавров мелового периода.