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Палеонтологи раскрыли тайну эволюции гигантских динозавров мелового периода

JSP: в Румынии открыли два новых вида динозавров возрастом 66 млн лет
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Jose Antonio Penas Artero

Международная команда палеонтологов под руководством немецких ученых из Музея естествознания в Берлине обнаружила в Румынии два неизвестных видов динозавров, обитавших в конце мелового периода 66 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Systematic Palaeontology (JSP).

Группа выкопала останки новых видов зауроподов — длинношеих травоядных динозавров. Их нашли в богатом ископаемыми бассейне Хацег, которое представляло собой остров во времена мелового периода.
Видам дали названия Petrustitan hungaricus и Uriash kadici.

Как показал анализ окаменелостей, Petrustitan hungaricus был относительно небольшим зауроподом длиной около 2,5 метра и весом менее тонны. Uriash kadici — гораздо более крупный динозавр длиной более 10 метров и массой до восьми тонн.

Исследование выявило связи между европейскими динозаврами и их родственниками в Африке, Азии и Южной Америке. Ученые предполагают, что миграции через временные сухопутные мосты или даже плавание на большие расстояния могли способствовать этому разнообразию.

По словам палеонтологов, их открытие ставит под сомнение теорию «островной карликовости», согласно которой динозавры из бассейна Хацег опровергли распространенную эволюционную теорию «островной карликовости», согласно которой живущие на островах существа адаптируются к ограниченной среде обитания и уменьшаются в размерах.

«Локальная эволюция была сложнее, чем считалось ранее, показывая, что не все виды уменьшили свои размеры», — отметил соавтор научной работы Золтан Чики-Сава из Бухарестского университета.

Ранее в Австралии нашли останки хищных динозавров, живших на Южном полюсе 120 млн лет назад.

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