В Германии признали популярность заблокированного в стране российского СМИ

В Германии признали популярность новостного канала RT DE, несмотря на то, что он заблокирован в стране. Об этом говорится в опубликованной в немецком журнале Focus аналитической колонке «эксперта по России» Сюзанны Шпан, передает RT.

Автор колонки отметила, что только за январь текущего года сайт канала посетили более 4 млн раз. Она также добавила, что в сети создано много сайтов-зеркал, а также Telegram-каналов, которые публикуют новости RT DE.

Шпан назвала российский зарубежный канал «важным инструментом гибридной войны» РФ и Германии.

Напомним, в феврале 2023 года компания RT DE Productions объявила, что прекращает работу в Германии из-за давления властей и других СМИ, стремящихся ограничить её журналистскую деятельность. Эта компания поставляла новостной контент сайту и телеканалу RT DE, который вещает из Москвы на немецком языке, предоставляя альтернативную точку зрения на события миллионам зрителей.

Кроме того, в январе этого года RT DE возглавил рейтинг людей и организаций, представляющих угрозу для демократии в Германии. Также в этот список вошел американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, открыто поддерживающий правую партию «Альтернатива для Германии».

Ранее соцсеть X заблокировала аккаунт шоу, выходящего на RT.