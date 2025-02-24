Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии признали популярность заблокированного в стране российского СМИ

Немецкий Focus признал популярность заблокированного в стране RT DE
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Германии признали популярность новостного канала RT DE, несмотря на то, что он заблокирован в стране. Об этом говорится в опубликованной в немецком журнале Focus аналитической колонке «эксперта по России» Сюзанны Шпан, передает RT.

Автор колонки отметила, что только за январь текущего года сайт канала посетили более 4 млн раз. Она также добавила, что в сети создано много сайтов-зеркал, а также Telegram-каналов, которые публикуют новости RT DE.

Шпан назвала российский зарубежный канал «важным инструментом гибридной войны» РФ и Германии.

Напомним, в феврале 2023 года компания RT DE Productions объявила, что прекращает работу в Германии из-за давления властей и других СМИ, стремящихся ограничить её журналистскую деятельность. Эта компания поставляла новостной контент сайту и телеканалу RT DE, который вещает из Москвы на немецком языке, предоставляя альтернативную точку зрения на события миллионам зрителей.

Кроме того, в январе этого года RT DE возглавил рейтинг людей и организаций, представляющих угрозу для демократии в Германии. Также в этот список вошел американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, открыто поддерживающий правую партию «Альтернатива для Германии».

Ранее соцсеть X заблокировала аккаунт шоу, выходящего на RT.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами