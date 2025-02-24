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Врач объяснил, почему иногда возникает случайный звон в одном ухе

LADBible: врач Кунал Суд рассказал, откуда появляется случайный звон в ухе
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Shutterstock/Yurii_Yarema

Врач объяснил, почему иногда возникает случайный звон в одном ухе, пишет LADBible.

Медицинский работник из США, доктор Кунал Суд, объяснил природу интересного явления, с которым сталкиваются многие люди. В своем видео в соцсетях он рассказал о внезапном кратковременном одностороннем преходящем тиннитусе.

«Вы когда-нибудь сталкивались с этим? Вы занимаетесь своими делами, и вдруг ваше ухо как будто «отключается» и звенит на несколько секунд?» — спросил медик у подписчиков.

По словам врача, такое явление испытывают более 75% людей хотя бы раз в жизни. Обычно это длится меньше минуты и не связано с какими-либо серьезными проблемами со здоровьем. Однако такие факторы, как стресс, недосып, употребление кофеина или инфекции, могут увеличить вероятность его возникновения.

«Это как человеческий эквивалент перезагрузки системы», — отметил доктор Суд.

Он также отметил, что если подобные эпизоды случаются часто или длятся дольше минуты, это может быть признаком более серьезных проблем, и в таком случае стоит обратиться к врачу.

«Мой мозг, должно быть, часто перезагружается», — шутят комментаторы.

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