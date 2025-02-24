«Удила закусили»: в Госдуме отреагировали на блокировку Sputnik Азербайджан

Россия должна воспринимать ликвидацию Sputnik Азербайджан как недружественный акт со стороны Баку, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, Азербайджан целенаправленно «взвинчивает антироссийские настроения» после крушения самолета AZAL в Актау.

«Это делается, как мне кажется, из одного центра по команде — и исходя из того вывода, который сделали для себя власти Азербайджана. Они решили воспользоваться эпизодом с гибелью самолета, чтобы раздуть антироссийские настроения в самом Азербайджане и продемонстрировать свою позицию всем другим странам, в которых они, по всей видимости, больше заинтересованы на этом этапе, чем в России. Прежде всего, западным странам. Правда, тут есть несовпадение по фазе, потому что если говорить о США, у нас как раз в этот момент начали налаживаться какие-то отношения и начался диалог. Но руководство Азербайджана закусило удила до этого. На Западе есть силы, в Европейском союзе и не только, которые следят за тем, кто как себя ведет на постсоветском пространстве. Особенно Великобритания, традиционный союзник Турции и по наследству Азербайджана. Я думаю, для этих стран сообщения, что Азербайджан таким образом себя ведет, – это просто музыка, манна небесная», – сказал он.

По мнению Затулина, в Баку используют крушение самолета, чтобы предпринимать антироссийские акции и показать другим странам, на чьей они стороне.

«Они воспользовались этой историей [с самолетом AZAL], которая еще не до конца прояснена, чтобы взвинчивать антироссийские настроения, предпринимать антироссийские акции. К тому же, инцидент этот проходил в момент, когда вся зона на Кавказе фактически была объектом атаки со стороны украинских дронов. Руководство Азербайджана осуждает Россию и в это же время одномоментно выделяет гуманитарную помощь Украине. Они демонстрируют, на чьей они стороне в этой истории», — пояснил он.

Депутат считает, что руководство Азербайджана перестало дорожить отношениями с Россией после событий в Нагорном Карабахе. При этом Затулин напомнил, что Россия вела себя иначе, когда в 2020 году Азербайджаном был сбит вертолет Ми-24 с российскими военными, а в 2023 году были расстреляны миротворцы.

«После всего, что произошло в 2020 и в 2023 году на Кавказе, после ликвидации Нагорного Карабаха и ухода оттуда всего армянского населения, я думаю, что голова закружилась у руководителя Азербайджана. Они считают, что уже не в такой степени должны и могут дорожить отношениями с Россией, как прежде. При этом мы по отношению к ним в гораздо более очевидных случаях вели себя совершенно по иному. В момент военных действий был сбит вертолет, погибли наши военнослужащие, Азербайджан извинился, сквозь зубы в духе «на войне, как на войне» и так далее. После этого еще более вопиющий случай, когда из засады были расстреляны на земле наши военнослужащие, офицеры миротворческого контингента. Это была акция устрашения нашего миротворческого контингента и опять были принесены извинения. Но при этом никаких других действий, наказания виновных, ничего не последовало», — заключил он.

24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в стране было ликвидировано представительство медиагруппы «Россия сегодня» – Sputnik Азербайджан. По его словам, теперь российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

До этого власти республики направили России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и нарушения местного законодательства. 11 февраля Русский дом приостановил работу по требованию МИД страны.

Ранее Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан после критики закрытия Русского дома.