Стало известно, как привязанность кошки к хозяину влияет на ее поведение

Китайские ученые установили, что кошки, подобно собакам, могут формировать разные типы эмоциональной привязанности к своим владельцам. Эти стили привязанности — безопасный, тревожный и избегающий — оказывают влияние на поведение питомцев, вероятность возникновения проблемных реакций, а также на уровень окситоцина, гормона, связанного с социальными связями и стрессом. Работа опубликована в журнале Applied Animal Behaviour Science (AABS).

В эксперименте приняли участие 30 домашних кошек из Китая в возрасте от года до трех лет, которые жили со своими хозяевами не менее четырех месяцев. Ученые сначала провели тест, в котором наблюдали за реакцией кошек на уход и возвращение владельца в незнакомой комнате. Затем в привычной домашней обстановке исследователи фиксировали взаимодействие между кошкой и хозяином на видео. Помимо этого, у животных брали слюну до и после общения с человеком, чтобы измерить уровень окситоцина.

Результаты исследования показали, что примерно треть кошек демонстрирует безопасную привязанность: они легко идут на контакт, активно взаимодействуют с владельцем и не испытывают дискомфорта при физическом контакте. Кошки с тревожной привязанностью стремятся к постоянной близости, но могут нервничать и переутомляться, если их берут на руки. Животные с избегающей привязанностью стараются держаться подальше от человека и избегают контакта.

Измерение уровня окситоцина показало, что у кошек с безопасной привязанностью этот гормон значительно увеличивается после взаимодействия с владельцем. У тревожно привязанных животных, напротив, уровень окситоцина изначально выше, но после общения с хозяином он снижается. У кошек с избегающей привязанностью изменений в уровне гормона практически не наблюдалось.

По мнению исследователей, взаимодействие с хозяином напрямую влияет на эмоциональное состояние кошек. Те, кто чувствует себя в безопасности рядом с человеком, реже проявляют агрессию и деструктивное поведение, тогда как принудительный контакт, например насильное удерживание, вызывает у них стресс. Понимание этих особенностей поможет владельцам выстраивать более гармоничные отношения со своими питомцами и предотвращать проблемы в поведении.

В дальнейшем ученые планируют более детально исследовать влияние стиля общения владельца на привязанность и уровень окситоцина у кошек, а также изучить возможность применения гормона для укрепления связи между человеком и питомцем.

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