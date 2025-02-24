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Курганский губернатор обвинил гинекологов и ВОЗ в склонении женщин к абортам

Губернатор Курганской области обвинил гинекологов в склонении женщин к абортам
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что врачи-гинекологи «застряли в 90-х» и склоняют женщин к абортам. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Шумков назвал нелогичным то, что государство выделяет деньги из бюджета на проведение абортов, «а средств на предотвращение самих абортов по программе ОМС не выделяется вовсе».

По его мнению, профильным медицинским учреждениям нужно финансировать не только осуществление абортов, но и работу по их предотвращению.

«Значительной проблемой остается настрой самих гинекологов-акушеров, часть из которых застряли в 90-х, когда в медицине многое рулилось на гранты ВОЗ и других «людоедских» лавок, которые сейчас начали разгонять сами их хозяева», — утверждает глава региона.

По его словам, такие специалисты получают зарплату от государства, при этом сами «выступают ярыми сторонниками и инициаторами проведения абортов и предотвращения зачатия и родов в 100% случаев», склоняя к этому тех, кто не определился.

В январе протоиерей Андрей Ткачев назвал атаки на российские города карой за аборты.

Ранее в Минздраве РФ заявили о снижении числа абортов за 10 лет.

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