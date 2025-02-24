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В Приморье 13-летний подросток едва не стал инвалидом, врезавшись на тюбинге в дерево

В Приморье подросток катался на тюбинге и врезался в дерево
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Shutterstock/Petr Smagin

Медики Тысячекоечной больницы Владивостока оказали помощь подростку, который получил тяжелую травму, врезавшись в дерево на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в Пожарском районе, 13-летний мальчик катался с горки на тюбинге и влетел в дерево. Пострадавший получил закрытый перелом левой бедренной кости со смещением. Без оказания своевременной медицинской помощи мальчик мог остаться инвалидом.

«Благодаря мастерству наших врачей, состояние ребенка сейчас стабильно. Мы использовали систему скелетного вытяжения, скоро планируем зафиксировать конечность гипсом. Отек на бедре уменьшается, но процесс восстановления требует времени и сил», — сообщила руководитель детского ортопедического отделения Ирина Гук.

Школьнику предстоит длительный курс восстановительного лечения.

До этого сообщалось, что в Невском районе Петербурга мальчик врезался в дерево, катаясь с горки на тюбинге, он госпитализирован в тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

Ранее в Екатеринбурге сбили двух восьмилетних девочек на тюбинге, выехавших на дорогу.

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