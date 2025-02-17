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В Петербурге ребенок проломил голову, врезавшись в дерево на тюбинге

«Фонтанка»: в Петербурге школьник попал в реанимацию, катаясь на тюбинге
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Shutterstock/Petr Smagin

В Невском районе Петербурга мальчик врезался в дерево, катаясь с горки на тюбинге, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Латышских Стрелков, 10-летний школьник катался на тюбинге с горки у дома и влетел в дерево. Мальчику потребовалась медицинская помощь, в тяжелом состоянии он госпитализирован в отделение реанимации.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и другие повреждения головы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутской области машина сбила скатившуюся с ледяной горки девочку. Горка не была оборудована должным образом и выходила на проезжую часть. Скатившись по льду, ребенок вылетел на дорогу и там столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем. После аварии пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Саратовской области подросток сорвался с тарзанки и упал на лед.

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