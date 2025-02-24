Суд оставил в силе приговор осужденному в РФ французу Винатье

Мосгорсуд оставил в силе приговор гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Замоскворецкого районного суд города Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитников — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Лорана Винатье задержали в Москве 6 июня. 14 октября Замоскворецкий суд Москвы приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ. Сам подсудимый в последнем слове попросил снисхождения. Он признал вину, извинился и заявил, что очень любит Россию.

В министерстве иностранных дел Франции назвали приговор Винатье «чрезвычайно суровым» и заявили, что закон об иностранных агентах в России якобы способствует «систематическому нарушению основных свобод».

Защита осужденного в РФ француза Винатье обжаловала приговор.